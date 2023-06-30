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إنجازات 9 سنوات.. إنشاء 18 تجمعا تنمويا زراعيا في شمال وجنوب سيناء

06:44 م الجمعة 30 يونيو 2023

وزير الزراعة السيد القصير

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كتب- مصراوي:
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ثورة 30 يونيو وضعت الزراعة المصرية على الطريق الصحيح.

وقال القصير، في بيان، الجمعة، إن القطاع الزراعي شهد نهضة في كل الأنشطة ومن بينها إنشاء التجمعات التنموية الزراعية في شمال وجنوب سيناء.

وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، بلغت 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، ويتم حاليا إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.

سوق مصراوى

السيد القصير جنوب سيناء ثورة 30 يونيو الزراعة المصرية

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