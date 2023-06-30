وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 30 يونيو
كتب- محمد نصار:
بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.
وقال اللواء هشام آمنة، في نص البرقية: يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة وأتقدم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، وأن أتقدم بأطيب وأرق التهاني القلبية، ذاكرين بكل فخر وإعزاز تلك الملحمة التي خرج فيها الشعب المصري العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة مساندين ومؤازرين بعضهم البعض ليصنع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصر.
ودعا وزير التنمية المحلية، المولى عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى على رئيس الوزراء بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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