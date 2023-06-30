صرف السلع التموينية غدا.. هل هناك زيادة في الأسعار؟

كتب- محمد سامي:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد أي زيادات في أسعار السلع التموينية المقرر صرفها للمواطنين على بطاقة التموين، لشهر يوليو 2023.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية من غدٍ السبت الموافق 1 يوليو 2023 في صرف السلع التموينية الخاصة بشهر يوليو للمواطنين على بطاقات الدعم التمويني.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار صرف السلع التموينية كما هي على النحو التالي:

- سعر العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- سعر الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

- سعر المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

- سعر المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

- سعر المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- سعر کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

- سعر اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

- سعر المربى.. أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- سعر السكر في التموين لشهر يوليو 2023

- سعر السكر في التموين: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- سعر الأرز في التموين لشهر يوليو 2023

- سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- سعر الزيت في التموين لشهر يوليو 2023

- سعر الزيت في التموين: زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

- سعر علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

- سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

- سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- سعر الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

- سعر الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

- سعر الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

- سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

- سعر صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

- سعر صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

- سعر الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.​