العضو المنتدب لـ"جنوب الوادي للتنمية": انخفاض كبير في أسعار اللحوم قريبا

كتب- محمد سامي:

قال المهندس أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي لتنمية توشكى، إن هناك زحام على منافذ وزارة الزراعة بعد ضخ أعداد كبيرة من الماشية، مضيفًا أن لدى الوزارة مخزون استراتيجي يصل إلى 25 ألفًا رأس.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن ما يزيد على 25 ألف رأس ماشية وصلت إلى المجازر المصرية استقبل محجر توشكى منها 1800 رأس ماشية سودانية بإجمالي 36 ألفًا خلال العام الحالي.

وكشف عبدالحميد، أن هناك حالة انخفاض في أسعار اللحوم الحرة ستحدث الفترة المقبلة، مضيفًا أن سعر الكيلو سيكون أقل من 300 جنيه خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أن أسعار اللحوم كانت ستقفز لأكثر من 400 جنيه لولا تدخل الدولة، التي عملت على خفض أسعار الأعلاف، ما ساهم بشكل كبير في تراجع أسعار اللحوم في النهاية.