تبدأ من 160 جنيها.. أسعار اللحوم في منافذ التموين خلال العيد

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك,.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الخميس، إن الوزارة توفر اللحوم ‏السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ195 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ160 ‏جنيهًا للكيلو، والمقطعة منها بـ170 جنيها للكيلو.

وأضاف وزير التموين أن الوزارة نوعت مناشئ ومصادر الاستيراد من دول إفريقية عدة واستوردت ما يصل إلى 25000 رأس ماشية من ‏السودان وجيبوتي بالإضافة إلى استيراد الأغنام من أوغندا وتنزانيا.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، أن غرفة العمليات المركزية التي وجه الدكتور على المصيلحي بتشكيلها تتابع عمل المجمعات وتوافر السلع التموينية بالمخازن التي خصصت لصرفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الشركة القابضة ستضخ يوميا بالمجمعات الاستهلاكية ‏كل السلع ومنها اللحوم الطازجة والمبردة، موضحا أنه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الأضحى.

ويتابع وزير التموين يوميًا ضخ السلع واللحوم، حيث وجه بإنشاء ‏غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة إلى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعة لها لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية.