الأزهر يدعو لاتخاذ مواقف إيجابية فى مواجهة "حرق القرآن" بالسويد واستفزاز المسلمين

كتب- محمود مصطفى:

دعا الأزهر الشريف إلى اتخاذ مواقف إيجابية في رفضها للانتهاكات في حق القرآن الكريم، والاستفزازات المتكررة لجموع المسلمين حول العالم، والتي كان آخرها ما حدث في السويد.

وثمن الأزهر الشريف - في بيان صحفي اليوم الخميس- الموقف المشرف للمملكة المغربية المتمثل في استدعاء سفيرها لدى السويد، واستدعاء سفير السويد في المغرب؛ ردا على الانتهاكات السويدية في حق القرآن الكريم ونصرة للمصحف الشريف ومقدسات المسلمين.. معربا عن تقديره للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والشعب الشقيق على هذا الموقف.

كما حيا الأزهر الموقف الشجاع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل المصحف، ويدافع عن مقدسات المسلمين، ويعبرعن احترامه للإسلام.

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدم قبول تدنيس القرآن في روسيا، مهمة للغاية وسط الأحداث الأخيرة التي وقعت في السويد.

وأضاف بيسكوف - في تصريح للصحفيين اليوم- أن الرئيس الروسي توجه، خلال زيارته إلى داغستان أمس، إلى أقدم مسجد في "ديربنت" وتم إهداؤه نسخة من القرآن، حيث أشار بوتين إلى أن التعدي على القرآن بأي شكل من الأشكال جريمة في روسيا.

وتابع بيسكوف: "طبعا هذا تعليق مهم جدا وسط ما يحدث في السويد ولدينا مادة في القانون الجنائي لذلك".