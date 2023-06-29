فتاوى الحج.. دار الإفتاء تكشف حكم رمي الحصيات السبع دفعة واحدة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم رمي الحاج للحصيات السبع دفعةً واحدةً.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، أن رمي الحاج للحصيات السبع دفعةً واحدةً يعتبر بمثابة رمي حصاة واحدة فقط، ويلزم من فعل ذلك أن يرمي بستٍّ سواها، بناء على المعتمد في المذاهب، وعلى مَن فعل ذلك دمٌ.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن آخر موعد لذبح الأضحية هو عصر ثالث أيام التشريق "رابع أيام عيد الأَضحى المبارك"، وهو آخر موعد لانتهاء تكبيرات عيد الأضحى المبارك، التي بدأت من فجر يوم عرفة "التاسع من شهر ذي الحجة".

حكم زيارة القبور في يوم العيد

وشددت دار الإفتاء المصرية، على ضرورة اتباع آداب وأحكام ذبح الأَضحية، وهي على النحو التالي:

- حد آلة الذبح.

- استقبال القبلة.

- وضع الأضحية على جنبها الأيمن.

- عدم ذبح الأضحية أمام الأخرى.

- عدم إعطاء التاجر أجزاء منها.

- عدم بيع جلود الأضحية.

- تقسيمها أثلاثا.

- عدم تلويث الشارع أو ترك المخلفات به.

- أن تكون الأضحية خالية تماما من العيوب.