عيد الأضحى 2023.. آخر موعد لذبح الأضحية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، آخر موعد لذبح الأَضحية، تطبيقا لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن آخر موعد لذبح الأضحية هو عصر ثالث أيام التشريق "رابع أيام عيد الأَضحى المبارك"، وهو آخر موعد لانتهاء تكبيرات عيد الأضحى المبارك، التي بدأت من فجر يوم عرفة "التاسع من شهر ذي الحجة".

حكم زيارة القبور في يوم العيد

وشددت دار الإفتاء المصرية، على ضرورة اتباع آداب وأحكام ذبح الأَضحية، وهي على النحو التالي:

- حد آلة الذبح.

- استقبال القبلة.

- وضع الأضحية على جنبها الأيمن.

- عدم ذبح الأضحية أمام الأخرى.

- عدم إعطاء التاجر أجزاء منها.

- عدم بيع جلود الأضحية.

- تقسيمها أثلاثا.

- عدم تلويث الشارع أو ترك المخلفات به.

- أن تكون الأضحية خالية تماما من العيوب.

وأدى المسلمون صباح الأربعاء، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية بشتى أنحاء العالم.

وعقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك، بدأ المسلمون ذبح الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام.