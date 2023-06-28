ينقلها التلفزيون.. نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد الإمام الحسين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، الجمعة المقبلة، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام مسجد سيدنا الحسين بن علي، بإلقاء خطبة الجمعة وموضوعها "دور القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة في حفظ الأمن".

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ هاني الحسيني، بحضور قيادات وزارة الأوقاف.

في الوقت نفسه أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بخطبة الجمعة فيما يخص موضوعها والوقت المحدد لها.

وشددت وزارة الأوقاف، على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأئمة وخطباء المكافأة، حال مخالفة موضوع خطبة الجمعة والمحدد مسبقا بـ "دور القرآن الكريم والسنة والنبوية المشرفة في حفظ الأمن"، أو تجاوز الوقت المحدد لها والمقدر مسبقا بـ 15 دقيقة.

ومن المقرر، أن يحتفل الشعب المصري، بعد غد الجمعة، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.