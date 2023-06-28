السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أوزبكستان للتهنئة بحلول عيد الأضحى



كتب- أ ش أ

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان، الذي توجه بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعباً.

وأعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس الأوزبكي، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على أوزبكستان والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية بحضور عدد من قيادات الدولة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.

