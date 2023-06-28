خدمة مجانية للأهالي.. القاهرة تتيح الذبح والكشف على الأضحية في المجازر الحكومية

كتب- أ ش أ

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلي، جيركو، السلام، الممتاز، طرة، حلوان"، شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين من بعد صلاة العيد لذبح أضاحيهم في مكان صحي وآمن.

وأوضح أن جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية، حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأشار إلى ضرورة استمرار تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة، لافتا إلى توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة إلى أن عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة (حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين) حتى صبيحة أول أيام العيد قاربت 50 ألف رأس منها 36 ألف بمجزر البساتين وحده، نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر ، كما تم تحرير أكثر من 120 محضرا وضبط 36 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر حيث تم إعدام غير الصالح منها للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح 5 آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى 4 صالات لاستيعاب الأضاحي.. مشيرًا إلى وجود أختام بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير.

وأكد الدكتور صبري زينهم على وجود غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣ ، ٢٧٤٢٧٠٥٣ ، 01550987957 بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١ .