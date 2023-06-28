إعلان

BBC

هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟ الأزهر يجيب

12:15 م الأربعاء 28 يونيو 2023

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

ردَّ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال أحد المواطنين "هل يجوز لي ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟".

وذكر المركز في فتوى رسمية له نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن الأصل هو انفراد كل من الأضحية والعقيقة لاختلاف سببهما، وهو رأي غالب الفقهاء.

وأشار إلى أنه إذا كان المضحي لا يستطيع أن يشتري ذبيحتين، واجتمعت العقيقة مع وقت الأضحية، جاز له الاشتراك في ذبيحة تجزئ عن أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص كالبقرة، بحيث يكون جزء منها بنِيَّة العقيقة، وجزء منها بنِيَّة الأضحية، وهو مذهب الشافعية، وكذلك الحنفية، وهو المختار للفتوى.

ولفت إلى أن الجمع بين نِيِّة العقيقة ونِيِّة الأضحية في الذبيحة الواحدة التي تُجزئ عن شخص واحد كالشاة؛ جائز على قول الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو المُفتَى به كذلك.​

سوق مصراوى

مركز الأزهر العالمي للفتوى نية الأضحية والعقيقة الأضحية والعقيقة العقيقة مع وقت الأضحي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

كشف حساب.. ماذا قدمت وزارة التعليم العالي خلال 10 أعوام؟
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market