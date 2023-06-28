هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟ الأزهر يجيب

هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟ الأزهر يجيب
كتب- إسلام لطفي:
ردَّ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال أحد المواطنين "هل يجوز لي ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟".
وذكر المركز في فتوى رسمية له نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن الأصل هو انفراد كل من الأضحية والعقيقة لاختلاف سببهما، وهو رأي غالب الفقهاء.
وأشار إلى أنه إذا كان المضحي لا يستطيع أن يشتري ذبيحتين، واجتمعت العقيقة مع وقت الأضحية، جاز له الاشتراك في ذبيحة تجزئ عن أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص كالبقرة، بحيث يكون جزء منها بنِيَّة العقيقة، وجزء منها بنِيَّة الأضحية، وهو مذهب الشافعية، وكذلك الحنفية، وهو المختار للفتوى.
ولفت إلى أن الجمع بين نِيِّة العقيقة ونِيِّة الأضحية في الذبيحة الواحدة التي تُجزئ عن شخص واحد كالشاة؛ جائز على قول الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو المُفتَى به كذلك.
سوق مصراوى
-
لتجربة تنظيف منزلية سهلة ومتتعة.. أفضل الأدوات بأسعار تبدأ من 17 جنيهاتفاصيل
-
آخر إصدارات الساعات النسائية لموضة صيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الموضة من النظارة الشمسية للنساء لصيف 2023 تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الميكرويف 2023 بأسعار تبدأ من 2999 جنيهاتفاصيل
-
زجاجات مياه للثلاجة لصيف 2023 آمنة غذائياً تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: