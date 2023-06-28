وزارة البيئة تناشد المواطنين بالتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي



كتب- أ ش أ

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بوزارة البيئة بجهازيها "شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات"، من خلال رفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام العيد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أو الحوادث البيئية الطارئة.

وناشدت وزارة البيئة المواطنين بالتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك بالمحطات الوسيطة ومواقع التخلص الآمن، وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة في حالة وجود بؤر لانتشار مخلفات الأضاحي، لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لرفعها أولاً بأول.

ووجهت بضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للاستعداد للتعامل مع أي مشكلات بيئية طارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية، وانبعاثات مداخن المنشأت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث.