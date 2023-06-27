القاهرة تسجل 35 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من الثلاثاء 27 يونيو إلى الأحد 2 يوليو 2023.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وتسجل القاهرة العظمى 35 درجة والسواحل الشمالية 30 درجة و جنوب سيناء 38 درجة و شمال الصعيد 37 درجة و جنوب الصعيد 41 درجة.

وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الأحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 3) درجة.

الثلاثاء 27 يونيو والأربعاء 28 يونيو

شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات.

من الخميس 29 يونيو إلى الأحد 2 يوليو

نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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