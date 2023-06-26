إعلان

BBC

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

10:07 ص الإثنين 26 يونيو 2023
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

الدكتور مصطفى مدبولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد غايات:
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

سوق مصراوى

مصطفى مدبولي شيخ الأزهر عيد الأضحى برقية تهنئة رئيس مجلس الوزراء أحمد الطيب

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

- التعليم تعلن رابط التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني