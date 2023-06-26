رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك
كتب - محمد غايات:
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.
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