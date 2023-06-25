زين العابدين الحاصل على جائزة الدولة التقديرية: شعور لا يوصف وأسعى لاستكمال الأبحاث

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور شريف زين العابدين، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية لعام ٢٠٢٢: إن اختياره لنيل الجائزة وإعلانها اليوم كانت مفاجأة سارة، مضيفًا أن جائزة الدولة التقديرية يطمح إليها كل باحث.

وأضاف "زين العابدين"، خلال تصريحات لمصراوي، أن منحه الجائزة جعله يشعر أنه على الطريق المضبوط.

وأضاف الباحث بالمركز القومي للبحوث، أن شعوره لا يوصف، وأن التكريم حافز لاستكمال العلماء مشروعاتهم وبحوثهم وأن التكريم حينما يأتي من الدولة يكون كبير معنويا.

وتابع: "الجوائز في حد ذاتها تشجيع للإنسان وتلهمه استكمال الخطوات على نفس المستوى والمجال، وتشجع على تقديم اسهامات كثيرة في مجال العلوم والمواد، خصوصا في المركز القومي للبحوث والذي أشغل منصب عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة في الوقت الحالي وسأسعى لاستكمال الأبحاث رفعة لشأن المركز".

يذكر أن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلن أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).

وبلغت جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 52 جائزة منحت لـ 53 فائزا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالي 165 جراما) وفضية. وفاز الدكتور حسن أبو العينين، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وجوائز الدولة التقديرية منحت لثلاثة فائزين وهم الدكتور محمد أحمد طه حنفي، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه، أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بالمعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة وتم حجب 7.

وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت ل 7 فائزين وهم الدكتور سامح عطوة، والدكتور كامل أحمد عبد السلام، والدكتور أشرف عبادي، الدكتور محمد مهدى مرزوق، والدكتور ناصر بركات، الدكتور سعيد معوض الشيخ، والدكتور أحمد عبد الوهاب يوسف، أما جوائز الدولة التشجيعية منحت منها هذا العام 40 جائزة لعدد 41 فائزا من شباب الباحثين المصريين، وفي نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير للأكاديمية واللجنة العليا للجوائز والإدارة العامة للجوائز بالأكاديمية على المجهود الكبير والحرفية والشفافية والدقة في تقييم ملفات المتقدمين.