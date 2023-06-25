محافظ القاهرة: 204 مساجد و242 ساحة جاهزة لاستقبال صلاة العيد
كتب- محمد نصار:
وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك وعددها 204 مساجد و242 ساحة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين، وتكليف خطيب وبديل احتياطي لخطبة العيد.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.
وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بضرورة المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها والتنسيق بين المديرية ومديريتي الطب البيطري، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور على منافذ البيع والمحلات.
وشدد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.
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