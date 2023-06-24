بالتقسيط وخصم 20% على الكاش.. 48 ساعة وينتهي التقديم في شقق الإسكان



كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إجراءات التقديم على مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة بدر ولؤلؤة العاشر من رمضان، يوم 26 يونيو الجاري.

وتبدأ أول خطوة في التقديم بشراء كراسة الشروط من مقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبد الرؤوف- امتداد مكرم عبيد- مدينة نصر، مقابل 300 جنيه.

ويوجد إقبال كبير، منذ إتاحة شراء كراسات الشروط الأسبوع قبل الماضي، على التقديم في هذه المشروعات؛ خصوصًا أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد، مع أساليب متعددة وامتيازات كبيرة للدفع الفوري والتقسيط حتى 10 سنوات، كما يوجد خصم 20% حال السداد كاش.

وجاءت تفاصيل الأقساط والأسعار الخاصة بالشقق، وفقًا لكراسة الشروط، على النحو التالي:

العاشر من رمضان

سجلت الشقة الـ95 مترًا، 868 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 64 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 96 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 96 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 30 ألف جنيه، وبالتالي يكون القسط الشهري 10 آلاف جنيه.

لكن حال سداد ثمن الشقة كاش سيكون ثمنها، 694 ألف جنيه بدلاً من 868 ألف جنيه.

مدينة 6 أكتوبر

سجلت الشقة الـ125 مترًا مليونًا و616 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 118 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 178 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 178 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 57 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 19 ألف جنيه.

لكن حال سداد ثمن الشقة كاش سيكون ثمنها، مليوناً و292 ألف جنيه، بدلاً من مليون و616 ألف جنيه،

شقق القاهرة الجديدة:

يصل سعر الشقة الـ109 أمتار في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، إلى مليون و383 ألف جنيه؛ حيث يتم سداد 106 آلاف جدية حجز دخول القرعة، ثم 213 ألف دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 213 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 42 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 14 ألف جنيه.

لكن حال سداد ثمن الشقة كاش سيكون ثمنها، مليوناً و106 آلاف جنيه.

مدينة بدر

سجلت الشقة الـ125 مترًا مليونًا و322 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 97 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 164 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 164 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 46 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 15 ألف جنيه.

لكن حال سداد ثمن الشقة كاش سيكون ثمنها، 968 ألف جنيه بدلاً من مليون و322 ألف جنيه.

وجاءت كراسات الشروط على النحو التالي: