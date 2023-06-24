القاهرة 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

الزراعة في أسبوع: حملات على الشوادر.. والإفراج عن 160 ألف طن أعلاف

كتب- محمد شاكر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 24 يونيو، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من «2 إلى 3» درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يسود اليوم السبت طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأكد خبراء الأرصاد، وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنها ستكون على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد «بنسبة نشاط 32 كم/س تقريبًا»، على فترات متقطعة.