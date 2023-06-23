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"لازم تزغللي عين أم أحمد".. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء - (فيديو)

08:51 م الجمعة 23 يونيو 2023
"لازم تزغللي عين أم أحمد".. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء - (فيديو)

ياسمين عز

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الإعلامية ياسمين عز، عن طريقة ارتداء الحجاب ولف الطرحة على الهواء خلال برنامجها "كلام الناس".

وقدمت "عز"، في حلقة اليوم الجمعة في برنامجها "كلام الناس" والذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر" العديد من النصائح للف الطرحة للسيدات.

وقالت: "دي فقرة حجاب مش عادية لو رايحة فرح قد يكون أم أحمد اللي بتحبيه هتشوفك لازم تزغللي عين أم أحمد".

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