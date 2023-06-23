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BBC

الحرارة 41 بهذه المناطق.. توقعات الطقس غدا السبت

04:25 م الجمعة 23 يونيو 2023
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ السبت، حيث يكون الطقس في الصباح الباكر معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

وذكرت أن الطقس نهارًا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

وتوقعت أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة والصغرى 23، والوجه البحري 35 و23 والسواحل الشمالية الغربية 30 و21 والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 31 و22.

وتصل درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد إلى 37 و24 وجنوب الصعيد 41 و29.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس حار القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الظواهر الجوية

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