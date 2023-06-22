فيديو.. ماكرون يستقبل السيسي بقصر الإليزيه على هامش قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه بفرنسا.

ويأتي اللقاء بين الرئيسين على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي تعقد في فرنسا.

ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو خاص باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون.