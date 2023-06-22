فيديو.. ماكرون يستقبل السيسي بقصر الإليزيه على هامش قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد
كتب- محمد سامي:
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه بفرنسا.
ويأتي اللقاء بين الرئيسين على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي تعقد في فرنسا.
ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو خاص باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون.
سوق مصراوى
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
-
يخصم حتى 44%.. أفضل مجموعة من عطور الرجال منعشة لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 71%.. أحدث صيحات موضة ملابس النساء لعيد الأضحىتفاصيل
فيديو قد يعجبك: