وزيرة البيئة توجه بغلق مقلب المخالفات القديم بالغردقة

وزير الأوقاف يطالب بوقف الحروب ونزيف الدماء خاصة في الأشهر الحرم

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اصطفاف نماذج المعدات الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات داخل مدينة الغردقة، والتي تنوعت بين مكانس لنظافة الشوارع ومكابس لجمع ونقل المخلفات وبعض نماذج لحاويات جمع المخلفات، بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك ضمن زيارة وزيرة البيئة لمدينة الغردقة والتي شهدت عددا من الجولات وعقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من الجهات المختلفة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بضرورة وضع خطة لمنظومة إدارة المخلفات داخل مدينة الغردقة تتماشى مع الطبيعة السياحية للمدينة، مع الالتزام بمراجعة الخطة من وزارة البيئة والالتزام بالاشتراطات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة.

ومن جهة أخرى، أجرت وزيرة البيئة جولة بمصنع تدوير المخلفات بالطريق الدائري لمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة منظومة معالجة المخلفات، حيث شهدت التشغيل الكامل للمصنع، ويتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة الغردقة ومعالجتها، ونقل المرفوضات لموقع التخلص الآمن منها.

وأكدت ياسمين فؤاد، ضرورة غلق المقلب القديم وتشغيل خلية الدفن الصحي الآمن الجديدة التي تمت من خلال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، مُشددة على ضرورة تشجيع إنتاج الوقود البديل الـRDF بمصنع تدوير المخلفات.

ووعدت الشركة بمعالجة جميع المخلفات المتخلفة عن مدينة الغردقة عن طريق جمعية هيبكا القائمة على إدارة منظومة المخلفات داخل مدينة الغردقة.

كما أكدت وزيرة البيئة، خلال جولتها بالمصنع، ضرورة استخدام السماد العضوي الناتج عن عملية معالجة وتدوير المخلفات في زراعة المسطحات الخضراء بالمقلب القديم وإمكانية تحويله لحديقة، وبحث إمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة عن محطة الصرف الصحي لري تلك النباتات.

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