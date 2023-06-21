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BBC

مصر نائبًا لرئاسة المكتب بمجلس وزراء الإعلام العرب والسعودية رئيسًا

09:45 م الأربعاء 21 يونيو 2023
مصر نائبًا لرئاسة المكتب بمجلس وزراء الإعلام العرب والسعودية رئيسًا

الكاتب الصحفى كرم جبر

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كتب- إسلام لطفي:

انتخبت المملكة العربية السعودية لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وانتخبت مصر نائبا للرئيس، وانضمت الكويت للعضوية.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 53 التى عقدت بالرباط بالمملكة المغربية، ورأس الوفد المصرى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، الذى أكد دعم ومساندة مصر للقضايا القومية العربية ودعوة الاعلام العربى لتعظيم شأن الدولة الوطنية.

ونقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى للإعلاميين العرب وتمانياته لهم بالتوفيق فى خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

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