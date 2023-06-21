شركة المياه توجه إرشادات مهمة للتعامل مع الأضاحي

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عدة إرشادات للمواطنين، عند التعامل مع الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على مياه الشرب.

وهنأت الشركة في عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" جميع المواطنين بمحافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتابعت الشركة: رجاء من جميع المواطنين، الالتزام بالإرشادات التالية عند التعامل مع الأضاحي حفاظاً على مياه الشرب:

- عدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع الأضاحي وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين والحد من زيادة الأعباء على شبكات الصرف الصحي.

- عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في بالوعات الصرف الصحي وتجميعها في أكياس وإلقائها في المكان المخصص لذلك منعاً لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية.



