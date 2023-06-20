طوارئ وإلغاء الإجازات.. كيف تستعد الزراعة لاستقبال عيد الأضحى؟

القاهرة - أ ش أ:

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع عدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية؛ لبحث الاستعدادات وخطة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه القصير، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور.. مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

وشدد الوزير على استمرار غرفة العمليات المركزية بوزارة الزراعة في تلقي الشكاوى من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة على مدار الساعة، والإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات لدى المواطنين، والتفاعل مع شكواهم.

وشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، متابعة المحاصيل الشتوية مثل الأرز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك متابعة استلام تقاوي الإكثار بمحطات الإنتاج والغربلة الـ 14 على مستوى الجمهورية.

وشدد القصير على تكثيف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وأكد أن معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة؛ لفحص السلع والأغذية للسوق المحلي والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية.

وشدد أيضا على مسئولي الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والأرومان والأسماك) بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد، لافتا إلى أن حديقتي الحيوان بالإسكندرية والفيوم، تستقبلان لأول مرة الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد تطويرهما.

وتستقبل وزارة الزراعة شكاوى المواطنين على الخط الساخن 15500.