الصحة: 82% متوسط نسب تنفيذ الوحدات الصحية ضمن "حياة كريمة"

كتب- أحمد جمعة:

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إن المشروع القومي (حياة كريمة)، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات الصحية القومية، التي تساهم في توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للمواطن المصري وأسرته، حيث يشمل عدد الوحدات والمراكز الصحية المُدرجة بنطاق الريف 1115 مركزا ووحدة، موزعة على محافظات الجمهورية، والتي يبلغ متوسط نسب تنفيذ أعمال التطوير بها 82%.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزارة المسؤولة عن المشروع؛ لمتابعة الموقف التنفيذي بشأن تشغيل المرحلة الأولى للوحدات والمراكز الصحية التابعة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأكد الوزير أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، فقد تم التشديد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية الطبية وغير الطبية للوحدات، وفقًا لمعايير الجودة.

بدوره.. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن الوزير، بحث مع قيادات الوزارة المسؤولة عن المشروع، وضع حلول مبتكرة وسريعة للمعوقات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بخطة الانتهاء من المشروع، وعلى الفور اتخذ الوزير، قرارات وإجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات التي تواجه العمل بالمشروع القومي، منها التوجيه بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لهذا المشروع، وضمان الانتهاء منه وفقًا لأعلى جودة من الكفاءة.

واطلع الوزير، على معدلات التنفيذ للإنشاء الجديد والتطوير ورفع الكفاءة بوحدات ومراكز (حياة كريمة) على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطلع على خطة الإنشاء والتطوير الجديد لنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة، ويبلغ عددها 367، وحرص على الاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفيات وعددها 23 مستشفى، حيث أكد على ضرورة تجهيز المشروعات الصحية بأفضل وأحدث الوسائل، بما يعمل على تقديم خدمة طبية فائقة الجودة.

وتناول الاجتماع بحث توافر القوى البشرية بكافة التخصصات الطبية، وأكد وزير الصحة على ضرورة التوزيع العادل للأطباء، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للفرق الصحية، بالإضافة إلى صرف حوافز مجزية للفرق الطبية بتخصص طب الأسرة من العاملين بهذه الوحدات، كما بحث توفير برامج تدريبية للفرق الصحية، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية.

وتابع الوزير، معدلات الإنجاز بأنظمة التشغيل الحديثة والميكنة، باحثًا وضع حلول للتحديات التي قد تواجه نُظم الميكنة، ووجه خلال الاجتماع بتدشين لجنة فنية لتقييم إداء الوحدات فنيًا وإدرايًا ومتابعة معدل الترددات، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارت والتدخل السريع، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لاستكمال المشروع في كافة مراحله وبصورة مُنجزة.