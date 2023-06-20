وزير الصحة يتفقد مستشفى "مارينا" لمتابعة التأمين الطبي لموسم الصيف

كتب- أحمد جمعة:

وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بأن تعمل العيادات في مستشفي "مارينا المركزي" بالساحل الشمالي على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بالتزامن مع بدء تردد المصطافين على القرى السياحية خلال فصل الصيف.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية بالتزامن مع فصل الصيف وزيادة أعداد المصطافين المترددين عليها.

كما تفقد وزير الصحة قسم الاستقبال والطواريء وصالة انتظار المرضى، والعيادات التي تضم: (النساء، الأسنان، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة)، للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة.

وراجع عدد الفرق الطبية من العاملين بالمستشفى، للتأكد من القدرة على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمترددين، مؤكدا التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة التأمين الطبي على أكمل وجه.

وتفقد وزير الصحة كذلك وحدة إسعاف مارينا التابعة للمستشفى، للتأكد من جاهزية وصيانة سيارات الإسعاف، موجهاً بتطوير وتوسيع تمركز الإسعاف وزيادة عدد سيارات الإسعاف المجهزة، للتوسع في تقديم الخدمات الإسعافية، فضلا عن توفير خط سير بديل لدخول الإسعاف للمستشفى منعا للتكدس.

كما وجه بإنشاء عيادة بقرب أماكن تجمع المصطافين، تضم طبيب ومسعف لتوفير الخدمات الطبية اللازمة، مؤكدا على التنسيق التام مع جميع مستشفيات الإحالة بالمحافظة.