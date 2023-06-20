الجيزة: حي العجوزة يحتل المركز الأول في إنجاز معاملات المواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حصول حي العجوزة على المركز الأول على مستوى المحافظة من حيث إنجاز معاملات المواطنين المترددين على المركز خلال شهر مايو 2023.

جاء ذلك اجتماع المحافظ، اليوم الثلاثاء، بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدد من القيادات الأمنية ومديري المديريات والأجهزة والهيئات والإدارات المعنية بالمحافظة

وأكد المحافظ، نجاح المراكز التكنولوجيا بأجهزة المحافظة في إنجاز 90% من المعاملات الواردة لها والتي استطاع المركز التكنولوجي لحي العجوزة إنجاز 100%.

وشدد المحافظ، على مختلف الجهات المعنية بسرعة بحث المطالب والشكاوى والرد عليها والتى بلغت معدلات إنجازها عن شهر مايو نسبة 93% بعد إنهاء أجهزة وإدارات المحافظة لعدد 2576 من خلال الرد عليها وإزالة أسبابها، وكانت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة صاحبة أعلى معدل للرد على الشكاوى بنسبة 100%.

كما شدد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على تكثيف الرقابة على أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

ووجه المحافظ، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات الواردة من لجنة المتغيرات المكانية وسرعة بحث طلبات التصالح المستوفية للشروط وإنهاء إجراءات التصالح مع المتقدمين بها.