بعد قليل.. سماء الوطن العربي تشهد ظاهرة فلكية لـ"ألمع النجوم"

كتب يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء الوطن العربي، تشهد بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2022 والانتقال نحو بداية الليل، هلال القمر قرب النجم بولكس وكذلك النجم كاستور ألمع نجوم كوكبة التوأمان.

وأضافت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن بولكس وكاستور من النجوم البراقة وهما ليسا كما يبدوان فالنجم بولكس ذهبي اللون والنجم كاستور أبيض نقي، ويمكن ملاحظة ذلك التباين في الألوان عند استخدام المنظار، إضافة لذلك فهما نوعين مختلفين من النجوم، فالنجم كاستور هو نجم ساخن ابيض اللون ومعروف بتعدد شخصياته يضم ثلاثة أزواج من النجوم الثنائية أو ستة نجوم مرتبطة ببعضها البعض من خلال جاذبيتها.

وتابعت: أما بولكس فهو نجم منتفخ بارد برتقالي وهو أقرب نجم ضخم إلى الأرض، وهذا النجم انتفخ وتضخم في مرحلة شيخوخته.

وأشارت الجمعية، إلى أنه عُرف بولكس وكاستور عبر حضارات عديدة منذ القديم وعلى الرغم أنهما يظهران مرتبطان فهما ليسا قريبين من بعضها البعض ولا مرتبطان بأي شكل ولكنهما على طول خط الرؤية نفسه كما يشاهد من الأرض.

وهذان النجمان يمكن رصدهما بسهولة في سماء الليل ولا يوجد نجمان آخران براقان يظهران بالقرب من بعضها البعض ظاهريًا بهذا الشكل .

الصورة المرفقة: هلال القمر بالقرب من النجم بولكس ويظهر كذلك كاستور الأقل سطوعًا.