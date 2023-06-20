لا يمكن لأية دولة أن تتقدم دون البحث العلمي.. طلب برلماني بسرعة تطوير المراكز البحثية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن لأية دولة في العالم أن تتقدم دون البحث العلمي، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وأشار زين الدين إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، يحمي البحث العلمي من السرقات، كما أنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس السيسي؛ الأمر الذي يعمل على تشجيع الابتكار والبحث العلمي، حيث ستكون هناك مؤسسة واحدة مسؤولة عن حماية الملكية الفكرية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك العديد من المراكز البحثية، فضلًا عن تلك الموجودة في الجامعات المختلفة، إلا أنها يجب أن تكون مجهزة وفقًا للتطور التكنولوجي الذي حدث في القطاعات كافة.

وقال زين الدين: الاهتمام بالمراكز البحثية يُسهم في حل العديد من مشكلات الزراعة والصناعة والطب وغيرها، قائلًا: نتمنى أن يكون تطوير المراكز البحثية محل اهتمام من الحكومة للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وأكد النائب أن الاهتمام بالبحث العلمي وتوفير الإمكانات المتاحة يسهم في الحفاظ على أبناء مصر بدلًا من الهجرة للخارج، قائلًا: هناك علماء مصريون قدموا للعالم أفكارًا عظيمة استطاعت أن ترتقي بالبلدان الموجودين فيها.