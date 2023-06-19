حدث في 8 ساعات| توجيهان من السيسي للحكومة.. و"التموين" تطرح كيلو الدواجن بـ85 جنيهًا

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوي الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

اهتمام بالغ.. توجيهان من السيسي للحكومة بشأن التعليم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوي الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية، مؤكداً أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علمياً وفقاً للمعايير العالمية ذات الصلة.

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التموين: كليو الدواجن بـ 85 جنيها وطرح 600 طن أوراك وصدور

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الوزارة تطرح 150 رأس ماشية يوميًا، وأن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية 195 جنيهَا للكيلو الطازج، و160 جنيهًا للكيلو المجمد، و85 جنيهًا لكيلو الدواجن، كما تم التعاقد على 10 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وأوغندا بنسبة تخفيض 25% عن السوق الحر كما تم التعاقد على 600 طن من الأوراك والصدور لطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية للمستهلك.

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مواعيد الحجز والأسعار.. "الإسكان" تطرح شقق بالتقسيط وخصم 20% على السداد الكاش

تنتهي هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إجراءات التقديم على الطرح الجديد من الشقق والذي تضمن 4 مدن جديدة يوم 26 يونيو الجاري.

وتتواجد الشقق في مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة بدر ولؤلؤة العاشر من رمضان.

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مقترح زيادات الكهرباء.. ننشر الأسعار الجديدة لجميع الشرائح

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مقترحًا تم إعداده من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في سرية تامة، وإرساله إلى مجلس الوزراء؛ يتضمن إقرار الزيادة الجديدة المرتقب تطبيقها في يوليو المقبل بنسب مختلفة على الشرائح؛ حيث يتضمن زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا للشريحة الأولى كما كان مقررًا لها والمعلن منذ 2020 الماضي.

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التموين تعلن موقف المخابز وتوريد القمح خلال عيد الأضحي

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وافق على قيام المخابز البلدية المدعمة بفتح أبوابها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما سيكون متاح رصيد استراتيجي من الدقيق المدعم داخل المطاحن والمخابز العاملة خلال فترة عيد الأضحي المبارك.

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زيارة مفاجئة.. ماذا اكتشف وزير الصحة في مركز "الحي السابع"؟

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مركز صحة الحي السابع مدينة نصر، في زيارة مفاجئة، اليوم الإثنين، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومراجعة مستوى الانضباط في أداء القائمين على المركز.

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السيسي يستقبل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة والأمنية للاتحاد الأوروبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "چوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة والأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار مسئولي المفوضية الأوروبية.

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الرطوبة والحرارة المحسوسة.. هل يبدأ فصل الصيف قبل موعده؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البداية الرسمية والفلكية لفصل الصيف 2023 ستكون من يوم الأربعاء المقبل، ولا صحة لما يتم تناوله بشأن بداية الصيف قبل الأربعاء من الناحية الفلكية.

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وظائف جديدة.. وزارة العمل تعلن عن 3428 وظيفة في 10 محافظات

أعلنت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الاثنين، تلقيها طلبات من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لشغل 3428 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023.

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