وظائف وزارة البيئة.. اختبارات المتقدمين تبدأ الأربعاء -قائمة أسماء

كتب- محمد نصار:

يبدأ جهاز شئون البيئة إجراء اختبارات المستوفين لشروط الإعلان عن وظائف وزارة البيئة بداية من يوم الأربعاء المقبل 21 يونيو الجاري.

ويتم عقد اختبارات وظائف وزارة البيئة بمقر مبنى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بميدان رابعة العدوية - مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتقدم لشغل وظيفة مراقب بيئي 10349 وتم عمل لجنة من وزارة البيئة لمراجعة أوراق المتقدمين، وبعد انتهاء أعمال اللجنة من الحصر، تم قبول أوراق 4967 متقدما وسيتم مثولهم للاختبارات كونهم مستوفين لشروط الوظيفة.

وسيتم تقسيم الاختبارات إلى مجموعات على النحو التالي:

1- اختبارات المجموعة الأولى لوظيفة المراقب البيئي يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري ومواعيده من رقم 1 لـ 400 من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا، ومن رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن رقم 801 حتى 1200 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.

2- اختبارات المجموعة الثانية لوظيفة المراقب البيئي يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، ومواعيده من رقم 1 لـ400 من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا، ومن رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن رقم 801 حتى 1200 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.

3- ستبدأ اختبارات المجموعة الثالثة لوظيفة المراقب البيئي يوم السبت الموافق 24 يونيو الجاري، ومواعيده من رقم 1 لـ400 من 9 صباحا حتى 11 صباحا، ومن رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا ومن رقم 801 حتى 1200 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.

4- اختبارات المجموعة الرابعة لوظيفة المراقب البيئي يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، ومواعيده من رقم 1 لـ 400 من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا، ومن رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن رقم 801 حتى 1367 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.