تبدأ من 40 جنيها للكيلو.. تعرف على أسعار وأنواع السمك داخل سوق السمك بالمنيب

كتب- يوسف عفيفي:

يعد سوق السمك الحضاري بالمنيب، أحد أهم المشاريع التنموية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعوق الحركة المرورية إلى جانب توفير فرص عمل.

وأجرت عدسة "مصراوي" جولة داخل السوق للتعرف على أنواع وأسعار الأسماك والمحافظات التي يأتي منها السمك لهذا السوق بالمنيب.

وتراوحت أسعار السمك من نوع لآخر، حيث سجل سعر كيلو

البلطي الأسواني 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، وكيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه، وكيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها، وسعر كيلو فيليه بلطي مجمد 120 جنيها، وقشر البياض 90 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و270 جنيها، وارتفع سعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و160 جنيها، وسعر كيلو البوري بين 75 و95 جنيها.

جدير بالذكر، أن السوق مقام على مساحة 2000 م2 ويحتوي على عدد 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها، ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى أنه ملحق به مبنى خدمي مقام على مساحة ١٣٧م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق وجميعها معايير تجعل منه نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالمحافظة حيث أنه أنشأ على أعلى مستوى خدمي.

ويقام المشروع، من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية وذلك ضمن بروتوكول عمل شمل تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والرصف ورفع كفاءة لمدارس ومراكز شباب وبنية تحتية بأحياء بولاق الدكرور والوراق وجنوب.