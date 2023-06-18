كامل الوزير: تأسيس شركة لتقديم الخدمات الاستشارية في مشروعات النقل

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس (شركة / مكتب استشاري) بين وزارة النقل وتحالف شركة إيجيس الفرنسية وشركة الاستشارية الدولية (سيسترا) وشركة شاكر الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات مشروعات النقل.

وقع على المذكرة منى قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعن شركة سيسترا، شركة فرنسية، المهندس فيصل شعبان، نائب أول رئيس شركة سيسترا الفرنسية، والمدير التنفيذي لمصر وشمال إفريقيا، وممثل شركة إيجيس الهندسية مصر، المهندس محمد بن مسعود، الرئيس التنفيذي إيجيس مصر، والمدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية، الدكتور إسماعيل شاكر.

وصرح وزير النقل بأن هذه الشركة المملوكة لـ(الدولة/ القطاع الخاص) هدفها الوصول إلى الخبرة العالمية والتي تمكن من نقل الخبرات وتدريب المهندسين والفنيين بقطاع النقل وتوطين الخبرات الفنية والهندسية في مصر وذلك بتقليل الاعتماد تدريجيا على الخبرات والكوادر الأجنبية وتنفيذ المشروعات والخدمات الهندسية بتكاليف اقتصادية مٌثلى وتنفيذ المشروعات العاجلة بسرعة وكفاءة وتلبية احتياجات القطاع الهندسي داخل مصر بقدرة ومهارات فنية وتجارية متميزة بالإضافة إلى التوسع المستقبلي دوليًا عبر إفريقيا والدول العربية الأخرى.

وأضاف أن المشاركة مع هذا التحالف سيساهم في توسعة مجال العمل في مصر كمركز للشرق الأوسط وإفريقيا وزيادة المنافسة الدولية وتوزيع المساهمة في رأس المال الأولي على الأطراف يخفف العبء المالي الواقع على الشركات منفردة بالإضافة إلى اعتماد كل الأطراف على مجموعة من الموارد المشتركة، وبالتالي خفض التكاليف الإجمالية عن طريق استغلال الموارد الاستغلال الأمثل وزيادة الكفاءة التشغيلية وكذلك الاستفادة من تمتع كل طرف بخبرة ومعرفة متخصصة، بما سيساعد إنشاء الشركة على نقل وتبادل الخبرات المختلفة في هذه المجالات على استثمار أكبر حجما للشركات بموارد أقل.

وأشار الوزير إلى أن الشركة ستقدم خدماتها الاستشارية في مجالات مشروعات النقل مثل (دراسات جدوى بكافة أنواعها - خدمات استشارية في مجال التصميم - إشراف على تنفيذ المشروعات - المساعدات الفنية - المساعدة/ الخبرة المالية والقانونية - المساهمة في إعداد المستندات المطلوبة لتيسير تمويل المشروعات).

كما أشار إلى أن المتدربون المستهدفون للعمل في هذه الشركة هم مهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالإضافة إلى مهندسي الدراسات/ التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق ومهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومهندسي الهيئات التابعة (الموانئ/ الطرق/...) المعنيين بالدراسات والتخطيط.

وأوضح وزير النقل أنه بعد توقيع هذه المذكرة، سيتم الانطلاق للبدء في خطوات إنشاء الشركة وترخيصها وتوقيع العقود النهائية بالإضافة إلى تحديد المرحلة أو الدفعة الأولى من المشروعات المطلوب إسنادها إلى الشركة وتقديم العروض الفنية والتنظيمية والشروط والأحكام والعروض المالية لمشروعات المرحلة الأولى ليعقبها بدء تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات المرحلة الأولى.