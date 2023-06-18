اليوم.. بدء تشغيل آخر قطارات المصيف 2023

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء تشغيل قطار جديد على خط مرسى مطروح القاهرة "قطار المصيف" اعتبارا من اليوم الأحد 18 يونيو الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه بداية من اليوم الأحد يتم تشغيل آخر قطارات المصيف التي تم الإعلان عنها وبدء تسييرها اعتبارا من يوم السبت قبل الماضي 10 يونيو الجاري.

وأشار المصدر إلى أن القطار الأخير يحمل رقم (775 - 774) وينطلق من محافظة مرسى مطروح إلى القاهرة على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف إسباني أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، بتركيب 9 عربات مكيفة.

وتكون مواعيد قيام هذا القطار من محطة مرسى مطروح في تمام الساعة 22:30 مساءً، على أن يصل محطة سكك حديد مصر بالقاهرة في تمام الساعة 5:35 صباحا.

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