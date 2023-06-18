دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال ذى الحجة.. والإثنين غرة الشهر فلكياً

(مصراوي):

تستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك اليوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب، وتعلن دار الإفتاء رؤيتها وفقاً لرؤية وبيان المملكة العربية السعودية لتوحيد رؤية هلال شهر ذي الحجة وتوحيد مناسك الحج تماشياً مع الرؤية الشرعية، حيث تنتظر في إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة لتكون الرؤية موحدة .

وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

وأشار القاضي إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31- 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).