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BBC

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

08:31 ص السبت 17 يونيو 2023
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من اليوم السبت الموافق ١٧ يونيو، حتى الخميس ٢٢ يونيو.

وتوقع خبراء الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وجاء بيان هيئة الأرصاد كالتالي: تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الاثنين والثلاثاء..
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على مناطق متفرقة.

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الطقس الأمطار الأرصاد درجات الحرارة

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