اهتم بالأطفال.. الذكرى الـ٢٦ لنوال البابا تواضروس درجة الأسقفية

كتب- إسلام لطفي:

شهد شهر يونيو الجاري الذكرى الـ٢٦ لنوال البابا تواضروس الثاني درجة الأسقفية، والتي كانت يوم ١٥ يونيو ١٩٩٧.

وسُيِّمَ البابا تواضروس الثاني "الراهب القس ثيؤدور الأنبا بيشوي" حينها أسقفًا عامًا بإيبارشية البحيرة باسم الأنبا تواضروس يوم 15 يونيو 1997، لمساعدة الأنبا باخومسيوس مطران الإيبارشية التي عاش وخدم فيها معظم سنوات حياته قبل الرهبنة.

وكان البابا مسئولًا عن خدمة القطاع الصحراوي، الذي تشتمل عليه إيبارشية البحيرة والذي يبدأ من منطقة كينج مريوط ويمتد غربًا بعرض الساحل الشمالي لمصر من غرب الإسكندرية وصولًا إلى ليبيا.

واهتم البابا خلال خدمته في الأسقفية بالنشء والأطفال باعتبارهم مستقبل الكنيسة، فكان مسئولًا عن لجنة الطفولة بالمجمع المقدس وكذلك ملف الطفولة في مهرجان الكرازة المرقسية.

كما اهتم بالتعليم ودراسة الكتاب المقدس، فكتب عددًا من الكتب والمقالات الروحية التي نشرت خلال فترة أسقفيته التي امتدت لما يزيد عن 15 عامًا قبل البطريركية.