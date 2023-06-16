الجيزة: رصف وتطوير 11 شارعًا خلف السجل المدني وكايرو مول بالطالبية

الجيزة- أ ش أ:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال التطوير التي يشهدها القطاع الكائن خلف منطقة السجل المدني وكايرو مول بحي الطالبية.

وتابع راشد نسب تنفيذ أعمال التطوير والرصف وطلاء البلدورات ودعم الشوارع بأرصفة للمشاة وشبكة إنارة وصرف للأمطار في إطار خطة رصف الشوارع الواقعة بين شارعي الهرم ومحور أنور السادات ومسار التحويلات المرورية بذلك القطاع الحيوي بالتزامن مع تنفيذ مشروع مترو أنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير ١١ شارعًا ومتفرعات لها بالمنطقة خلف السجل المدني وحسن محمد نطاق حي الطالبية، لافتًا إلى أن الشوارع شملت البصرة ورمزي فرج وأيوب وشارع السجل المدني وامتداد الخليفة وشارع مركز شباب السلام والشيخ وامتداده، بالإضافة إلى 5 شوارع صغيرة ببلاط الانترلوك بالمنطقه خلف كايرو مول وتطوير ميدانين بشارع الهرم نطاق حي الطالبية.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين القاطنين بتلك الشوارع للاطلاع على آراءهم ومقترحاتهم وشكواهم والذين عبروا عن سعادتهم بالشكل الحضاري للشوارع بعد تنفيذ أعمال التطوير.

واستجاب محافظ الجيزة لمطالب المواطنين وكلف رئيس حي الطالبية بتطوير شارعين استجابه لهم، وهي إبراهيم حافظ والطريق المتفرع منه في إطار خطة التطوير الشامل التي تشهدها العديد من قطاعات المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين.

رافق المحافظ - خلال جولته - محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واشرف تامر رئيس حي الطالبية وهيئة النظافة.