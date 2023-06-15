السيسي عن سياحة اليخوت: "اللي بيشتغل ياخد.. واللي نايم خليه نايم"

القاهرة- مصراوي:

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الاستفادة من سياحة اليخوت بشكل أمثل خلال الفترة الراهنة.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس.

وقال الرئيس السيسي: "في البحر المتوسط 500 ألف يخت .. دول بتاخد 30 % من دا... طبعا؛ اللي بيشتغل ياخد، واللي نايم خليه نايم".

وأضاف: "التشغيل يبقى عندنا 20 - 30 مارينا مظبوطين زي العالم بنفس الاشتراطات في أي دولة تانية".

وتحدث الرئيس عن سياحة اليخوت في ميناء العريش القديم: "في الميناء القديم بالعريش علشان أعمل دا كله... هنعوض الناس وبقولهم إحنا مش بنعمل دا ضدكم.. بل لأجل بلدنا علشان تلاقوا شغل ليكم ولأولادكم بما يليق بالعريش".