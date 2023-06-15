وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات



كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضاف الوزير -خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بحضور الرئيس السيسي، اليوم، أن الحكومة المصرية بدأت في وضع أسس ومناهج لتنفيذ توجيه الرئيس السيسي، حيث قامت وزارة النقل من خلال تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور، تمثلت في خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج سواء (زراعي أو صناعي أو تعديني أو خدمي) وما بين الموانئ البحرية التي يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير، مستلزمات الإنتاج بواسطة وسائل نقل سريعة وآمنة، ومرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأشار إلى أنه من أهم هذه الممرات، هو ممر (السخنة / الإسكندرية) اللوجستي، ويبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر، وحتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، ويربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، الواصل بخط السكة الحديد (الروبيكي/ القاهرة/ السويس).

وتعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وتعمل بالمحطة أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.