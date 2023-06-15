اليوم.. 16 قارئًا يقدمون التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم

كتب- إسلام لطفي:

تبدأ إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، اليوم الخميس، باقة من التلاوات القرآنية المجودة، تحت رعاية محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

وقال الدكتور رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن التلاوات يقدمها 16 قارئا من دولة التلاوة القرآنية، ليوم الخميس 26 ذو القعدة، كما يلي:

40 : 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة الأنبياء 10ق

00 : 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة هود 30ق

00 : 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة النور 30ق

44 : 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ /عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة يونس 15 ق

51 : 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد عبدالرحمن الزارع وما تيسر من سورة الفرقان 15ق

11 : 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الصافات 30ق

00 : 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / فتحي قنديل وما تيسر من سورة لقمان 30ق

15: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /صلاح يوسف وما تيسر من سورة فاطر 30ق

55: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ/ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الأعلى 5ق

33: 18 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /محمد هليل وما تيسر من سورة الحج 30ق

03: 20 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /أحمد أبوالمعاطي وما تيسر من سورة مريم 15ق

36: 21 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة النحل 4ق

13 : 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة آل عمران 45 ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورتي الحجر/ النحل 44ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة مريم 15ق

03:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المائدة 5ق.