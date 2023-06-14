قبل عيد الأضحى.. طلب برلماني بالتوسع في تنظيم معارض اللحوم والسلع المخفضة

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة التوسع في تنظيم معارض اللحوم والسلع المخفضة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ بهدف مساندة المواطنين في الحصول على تلك السلع بأسعار مخفضة.

وقال حسين، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن مناسبة عيد الأضحى من المناسبات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الأسواق لشراء العديد من السلع؛ لا سيما السلع الغذائية ومنها اللحوم، وهو الأمر الذي يتطلب توفيرها وبأسعار مناسبة ومخفضة، في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده حاليًّا، حيث يصل سعر كيلو اللحم البلدي إلى نحو ٤٠٠ جنيه وسط توقعات بأن يصل إلى ٥٠٠ جنيه في موسم العيد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة وجود رقابة على الأسواق في تلك الفترة، نظرًا لأن هناك بعض التجار ضعاف النفوس الذين يستغلون تلك المناسبات في رفع الأسعار أو التلاعب في أسعار السلع من خلال تقديم سلع رديئة بأسعار السلع ذات الجودة العالية؛ وهو الأمر الذي يعد بمثابة جرائم غش تجاري.

ودعا النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى زيادة عدد المعارض في مختلف المراكز والمناطق، وأن يتم تقديم سلع مخفضة وذات جودة عالية.

وأوضح حسين أن مثل هذه المعارض تؤدي إلى بث روح الطمأنينة لدى المواطن، بمساعدة ومساندة الدولة له في تلك الأوقات، وعدم تركه فريسة لجشع التجار.