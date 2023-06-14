مواطن يطلب إنشاء جامعة أزهرية بالبحيرة.. كيف رد الرئيس؟

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجامعات التي تم إنشائها خلال الـ 6 سنوات الماضية تكفى الطلب على التعليم حتى العام 2050.

جاء ذلك ردًا على طلب أحد مواطني البحيرة لإنشاء جامعة أزهرية بعد تبرع إحدى السيدات بأرض مساحتها 22 فدانا.

وأضاف الرئيس السيسي: "عندك في برج العرب الجامعة المصرية اليابانية، أنا ممكن أقولك حاضر وندرس، لو قلنا والجامعة اتعثرت هتقول إيه، فيه أرض، لكن لما الفلوس تكون جاهزة، القرار هيبقى حاضر".