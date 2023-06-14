محافظ الجيزة يتابع مشروع إنشاء موقف سرفيس التحرير ببولاق الدكرور

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بحي بولاق الدكرور لمتابعة جهود تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومنع التعديات على الطريق العام وعدداً من المشروعات الجارية.

وبحسب بيان اليوم، شملت جولة اللواء أحمد راشد شوارع الشوربجي والتحرير وزنين ومنطقة مدينة المبعوثين حيث وجه المحافظ جهاز السرفيس وحي بولاق الدكرور وبالتعاون مع إدارة المرور في تحسين الحركة المرورية والتخطيط الجيد لمواقع تواجد سيارات السرفيس والقضاء على التكدس المروري بشارع الشوربجى في المنطقة من نزلة المحور وحتى مطلع الدائري مع دراسة مواقع الدورانات (يوترن) بذلك القطاع.

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي بولاق الدكرور بضرورة رفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة الشوربجي لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية مع التواجد الدوري والمتابعة اليومية لذلك.

كما تفقد المحافظ موقف السرفيس الجاري انشاءه بشارع التحرير أسفل محور صفط والذي يسع 180سيارة ويخدم خطوط الدقي والسيدة عائشة والجيزة والقصر العيني والمترو موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال بالموقف لإدخالة الخدمة مع دعم شبكة الإنارة.

ونوه بأن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء مواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقع حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع اضافه خطوط سير جديدة تخدم اكبر قطاع ممكن.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور باستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ لتيسير الحركة المرورية.

وتفقد المحافظ جراج معدات توزيع الحملات المركزية والفرق السريعة التابع لهيئة النظافة والتجميل بشارع الشوربجى والذي وجه خلاله بضرورة إجراء الصيانات الدورية للمعدات والسيارات للحفاظ عليها.

وتابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب زنين وأعمال إزالة المبني الرئيسي المتهالك بالمركز في إطار تنفيذ خطه تطوير شامله بالمركز موجها برفع مخلفات هدم المبنى القديم بشكل فوري لعدم تراكم المخلفات.