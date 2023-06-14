فى مشهد جماهيري حاشد.. أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يرحبون بالرئيس السيسى
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كتب- محمد سامي:
في مشهد جماهيري حاشد، رحب أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى زار القرية اليوم لتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة".
ويفتتح الرئيس عددا من مشروعات حياة كريمة ويلتقي عدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.
وخلال الجولة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي دار مسنين الأبعادية بالبحيرة ويطمئن على النزلاء بالدار.
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