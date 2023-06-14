طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصحة بعد موت طفل بالأنيميا في سيوة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن وفاة طفل ‏بالأنيميا المنجلية لعدم وجود بنك دم في واحة سيوة بسبب تقصير الحكومة والأولويات الخاطئة.

‏وقالت الجزار، إنه من المعروف أن واحة سيوة مدينة تابعة لمحافظة مطروح وليس لديها سوى مستشفى واحدة لا يوجد بها أي أمكانيات ‏وبسبب إنعدام إمكانيات مستشفى سيوة العامة وعدم وجود بنك دم في واحة سيوة أدى ذلك إلى وفاة الطفل في حضن والده قبل تحرك سيارة الإسعاف الى مستشفى مرسى مطروح التي تبعد عنها بمسافة 300 كم ولا تستطيع أن تتحرك سيارة الإسعاف التى بها المريض إلا بعد التنسيق مع مستشفى مرسى مطروح العامة.

‏وقالت النائبة سميرة الجزار: بدون مبالغة، أهالي ‏سيوة يموتوت بسبب نقص الرعاية الصحية وعدم وجود أي خدمات في المستشفى وفي إنتظار تجهيز مستشفى سيوة العام بما ينقصها حتى ترحموهم من عناء السفر لمسافة 300 كم للعلاج في مستشفى مرسى مطروح العامة أو الاعتماد على القوافل الطبية فواحة سيوة مدينة كبيرة ولا يجب أن يستمر بها هذا الظلم و‏لذلك أتقدم للحكومة بهذه المطالب العاجلة والتى تتمثل في:

‏1- أطالب فورا بنك دم ومعامل تحاليل كاملة.

2- تعيين أطباء من كل التخصصات متواجدين بصفة دائمة.

3 - تجهيز 16 بالمبنى الملحق بالمستشفى بالفرش والأجهزة لسكن الأطباء والممرضين مع إعطائهم بدائل مالية تشجعهم على البقاء والاستمرار في العمل.

4- تخصيص غرفة لأهل سيوة في مستشفى مرسي مطروح العام للحالات الطارئة القادمة من سيوة على أن يكون هناك تنسيق لتحويل المريض من سيوة لمطروح يتم مع الغرفة الخاصة بمديرية صحة مطروح ولا يتعدى مدة التنسيق عن نصف ساعة ولا يوقف التنسيق تحرك سيارة الإسعاف لإن المريض ليس لديه مكان لإسعافه سوى مستشفى مرسي مطروح العامة.