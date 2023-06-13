رئيس "شباب النواب": اجتماع بحضور وزير الرياضة لبحث إنقاذ الأندية الشعبية

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة وزير الشباب وعدد من رؤساء الأندية الشعبية، لمناقشة كيفية دعم الأندية الشعبية وإنقاذها من الأزمات التي تلاحقها.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنقاذ نادي الإسماعيلي من الانهيار والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار.

وأكدت النائبة ميرال الهريدي، أن مسألة دعم نادي الإسماعيلي بمثابة قضية أمن قومي، خاصة أنه يمثل حياة لأبناء محافظة الإسماعيلية، مطالبة بضرورة محاسبة رؤوساء مجالس الإدارات السابقة التي تسببت في وصول النادي إلى تلك الحالة التي يعاني منها حاليا.

وعقب وكيل وزارة الشباب بمحافظة الإسماعيلية، على مطالب النائبة ميرال الهريدي بمعاقبة رؤوساء مجالس الإدارة الذين تسببوا في انهيار النادي، مؤكدا أن مديرية الشباب اتخذت إجراءات فعلية لمحاسبة مجالس الإدارة السابقة التي ارتكبت مخالفات وتسببت في تردي أوضاع النادي، وهو ما اتفق عليه ايضا النائب احمد دندش ، الذي اكد ان تشجيع نادي الاسماعيلي اهم لابناء المحافظة من الأكل والشرب وهو ما يتطلب تقديم كافة الدعم اللازم من الحكومة للنادي.

وأكد الدكتور محمود حسين، أنه يتفق مع النواب أن دعم النادي الإسماعيلي والأندية الشعبية، بمثابة أمن قومي ، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على دعم الأندية الشعبية والجماهيرية حتي لا تندثر بمرور الزمن، خاصة انها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة.

وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة على فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها.

وأوصى رئيس لجنة الشباب في نهاية الاجتماع بعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل ، بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ، وممثلي الاندية الشعبية لبحث دعمها والعمل علي انقاذ تلك الاندية.