وزير الري: نتطلع لتعزيز التعاون والتكامل مع الكونغو

القاهرة - مصراوي:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على خصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو على كافة المستويات.. مشيرا إلى تطلعه للعمل سويا لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وكذلك نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة والاستخدام الأمثل للموارد المائية للجانب الكونغولي، حتى تصبح الزراعة قاطرة التنمية بدولة الكونغو الشقيقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع لونجو مالوتشي ممثل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لدولة الكونغو الديمقراطية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش استضافة مصر لفعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (AMCOW) خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية الإسراع من تنفيذ كافة الأنشطة المدرجة ببروتوكول التعاون الفني الموقع بين الدولتين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تتضمن حفر 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق الريفية بنطاق مقاطعة كينشاسا، حيث تشتمل كل محطة على بئر مزود بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان لتخزين المياه لتوفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق.

وقال الوزير إنه في إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولي، فإنه يتم التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في إحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجا رائدا يتم التوسع فيه لاحقا، بالشكل الذي يزيد فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.. لافتا إلى حرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية، طبقا لما يطلبه الجانب الكونغولي، وبالشكل الذي يعود بالنفع المباشر على المواطن الكونغولي.

وأضاف أنه حريص على متابعة الأنشطة التي تم تنفيذها تحت مظلة البروتوكول، مثل أعمال تشغيل مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، والذي أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، والذي يعد نتاجا للعلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين.. مشيرا إلى دور هذا المركز في تحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات في دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

من جانبه، أشاد رئيس الوفد الكونغولي بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية الكونغو، خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، والتي ستحقق لهم التنمية والاستقرار في مناطقهم والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.. مؤكدا اهتمام الجانب الكونغولي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة وتطبيق نظم الري الحديث في بلاده.

يشار إلى أن الاجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) تأتي في ظل رئاسة مصر للمجلس خلال عامي 2023 - 2024، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء المياه وكبار المسئولين بالدول الأفريقية، حيث من المقرر استعراض برامج وأنشطة "أمكاو" المختلفة، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للدول الأفريقية لرفع كفاءتها في استخدام مواردها المائية.